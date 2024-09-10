عطاف يشارك باجتماع اللجنة العربية لمواجهة سياسات الإحتلال غير القانونية في القدس

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، في الإجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة. المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الصهيونية غير القانونية في القدس المحتلة.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد جاء إنعقاد هذا الإجتماع قبيل إنطلاق أشغال الإجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. حيث انصبت المداولات في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة. حول استعراض الممارسات والسياسات الصهيونية الخطيرة والممنهجة. التي تهدف لضم المدينة المقدسة وتفريغها من مكوناتها الفلسطينية وتشويه هويتها العربية.

كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية. بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.