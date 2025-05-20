عطاف يشارك ببروكسل في اجتماع تنسيقي مع وزراء الخارجية الأفارقة

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم ببروكسل، في اجتماع تنسيقي جمع وزراء الخارجية الأفارقة.

الاجتماع جرى برئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك تحضيرا لأشغال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المزمع عقده يوم غد.

وخصِّصَ الاجتماع لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين الدول الإفريقية بخصوص مختلف محاور الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. بما يكفل تقديم مقترحات ملموسة ودقيقة للشركاء الأوروبيين، تتماشى مع الأهداف التنموية للقارة الإفريقية وتستجيب لتطلعات دولها وشعوبها.