عطاف يشارك في أشغال الاجتماع الوزاري الأوّل لمجموعة الـ20 بجوهانسبرغ

يشارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين بجوهانسبرغ.

وأشرف على مراسم الافتتاح رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا. الذي ألقى خطابا عرض من خلاله تصوّر بلاده لمستقبل الحوكمة العالمية، ومقترحاتها إزاء التحديات المتعاظمة التي تشهدها المعمورة.

وخلال رئاسة جنوب إفريقيا مجموعة العشرين (G20) وجّهت الدعوة للمشاركة في الاجتماع الوزاري إلى كل من الجزائر، نيجيريا، إثيوبيا، ومصر، بعنوان القارة الإفريقية، فضلا عن بلدان أخرى من قارات مختلفة.

أما بالنسبة لجدول أعمال الاجتماع الوزاري، فيتضمن خلال اليوم الأول مناقشة مستجدات الوضع الجيوسياسي الدولي. في حين ستتمحور مداولات اليوم الثاني حول الأولويات التي حددتها جمهورية جنوب إفريقيا. خلال رئاستها لمجموعة العشرين تحت شعار “التضامن، المساواة والاستدامة”.