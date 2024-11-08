عطاف يشارك في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة “الإفريقية-الروسية”

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة بمدينة سوتشي الروسية.

وسيشارك الوزير الأول بتكليف من رئيس الجمهورية، في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة “الإفريقية-الروسية”. المزمع عقدها يومي 09 و10 نوفمبر 2024.

ويندرج تنظيم هذا الإجتماع الوزاري في إطار متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تمخضت عن القمتين الأولى والثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية. حيث ينتظر أن تتمحور الأشغال حول سبل وآفاق تعزيز الشراكة “الروسية-الإفريقية” في عدد من المجالات ذات الطابع الأولوي بالنسبة للطرفين.

وعلى هامش أشغال هذا المؤتمر الوزاري، سيجري الوزير أحمد عطاف محادثات ثنائية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة.

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