عطاف يشارك في أشغال الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالعاصمة الصينية بكين. للمشاركة في أشغال الدورة التاسعة للإجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني. المزمع تنظيمه يوم غد الثالث من سبتمبر 2024.

ويندرج هذا الإجتماع الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية، وفي إطار التحضير للقمة الإفريقية الصينية الرابعة التي ستعقد يومي الخامس والسادس من سبتمبر. تحت شعار “بناء مستقبل مشترك لإفريقيا والصين”.

وهي القمة التي ستعمل على تقييم التقدم المحرز في تجسيد مختلف برامج التعاون والشراكة بين الدول الإفريقية والصين. في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وكذا تحديد أهداف جديدة لعلاقات التعاون والشراكة هذه وفق نهج يستجيب لاحتياجات وتطلعات الطرفين.

وعلى هامش أشغال هذا الاجتماع الوزاري، من المنتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة.