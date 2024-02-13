عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية 44 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم بأديس أبابا بجمهورية إثيوبيا الفيديرالية الديمقراطية الشقيقة، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، يومي 14 و15 فيفري الجاري.

وجاءت الزيارة بتكليف من رئيس الجمهورية، وتندرج هذه الدورة في إطار التحضير للقمة السابعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. المزمع عقدها يومي 17 و18 فيفري. وستعرف الأشغال مناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بالمستجدات الدولية والإقليمية، وكذا بالعمل الإفريقي المشترك في مختلف جوانبه الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن المنتظر على هامش أشغال المجلس التنفيذي أن يعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه بالدول الافريقية الشقيقة.