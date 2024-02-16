عطاف يشارك في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي المعنية بالأوضاع في جنوب السودان

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بأديس أبابا، في اجتماع وزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: “وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيّد أحمد عطاف، يشارك اليوم بأديس أبابا، في اجتماع وزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان (لجنة الخمسة – C5)”.

وهي اللجنة التي تتمثل عهدتها في دعم أطراف الأزمة بهذا البلد الشقيق. من أجل تجسيد تعهداتها بموجب اتفاق السلام الموقع في سبتمبر 2018.