عطاف يشارك في إجتماع مجلس جامعة الدول العربية

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، في أشغال الدورة غير العادية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، خُصصت الدورة، لمناقشة الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وقد سلط هذا الاجتماع الضوء على بحث تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على سيادة وسلامة عدد من الدول العربية. فضلًا عمّا يطرحه من مخاطر وتهديدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.