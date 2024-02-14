عطاف يشارك في إفتتاح أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، صبيحة اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، في افتتاح أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه الأشغال في إطار التحضير لانعقاد الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 17 و18 فيفري 2024 تحت شعار “تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين”.

وقد سلطت الكلمات الافتتاحية لدورة المجلس التنفيذي الضوء على العديد من المسائل المدرجة على جدول الأعمال والمرتبطة بتعزيز السلم والاستقرار ودعم التنمية والاندماج والتكامل بالقارة الإفريقية.

ومنها دعم وترقية التعليم، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، ومسار الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي، وتفعيل صندوق السلم، ومكافحة الإرهاب.

وانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، واستراتيجية الشراكات مع الدول والتكتلات الأخرى.