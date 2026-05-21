عطاف يشارك في اجتماع دول جوار ليبيا بالقاهرة

يشارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بالقاهرة، في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.

الاجتماع يشارك فيه، إلى جانب عطاف، كلٌّ من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي.

وسمح هذا الاجتماع للوزراء الثلاثة بالتشاور حول آخر التطورات بدولة ليبيا، وبحث آفاق الإسهام في الدفع بمسار التسوية السياسية بهذا البلد الشقيق.

وخلال الاجتماع، استمع الوزراء إلى إحاطة قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه.

كما ناقش المجتمعون مع، هانا تيتيه، سبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل دائم ونهائي للأزمة الليبية.

وشهد الاجتماع التتويج باعتماد بيان مشترك يؤكد أن الحل السياسي الشامل، تحت رعاية الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانقسام. وأيضا صون وحدة ليبيا وأمنها وسيادتها، بعيدًا عن كافة أشكال التدخلات الخارجية.