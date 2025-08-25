عطاف يشارك في اجتماع طارئ بجدة

شارك اليوم الاثنين، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية أحمد عطاف في افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة. بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدّة.

للإشارة، فإن هذا الاجتماع الطارئ يعقد لبحث التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية. والوضع في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام. في سياق استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. وتجدد المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى إعادة احتلال القطاع وفرض سياسة التهجير القسري على سكانه. فضلاً عن تصاعد الأطماع والمشاريع التوسعية الإسرائيلية بكل ما تشكله من أخطار على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.