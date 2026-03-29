عطاف يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، في أشغال الدورة العادية 165 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، خُصصت أشغال هذه الدورة لبحث التطورات المرتبطة بالتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط. وما ينجم عنها من انعكاسات على أمن وسيادة عدد من الدول العربية. إلى جانب ما تثيره من مخاطر وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.