عطاف يشارك في افتتاح اجتماع وزراء خارجية “رابطة دول جنوب شرق آسيا”

وستشهد الدورة انضمام الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون الخاصة بهذه المنظمة الإقليمية.

وقد تميزت مراسم الافتتاح بحضور رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمنظمة “أسيان” خلال عام 2025.

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