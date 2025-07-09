عطاف يشارك في افتتاح اجتماع وزراء خارجية “رابطة دول جنوب شرق آسيا”
شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم بكوالالمبور، في مراسم افتتاح الدورة 58 لاجتماع وزراء خارجية “رابطة دول جنوب شرق آسيا”.
وستشهد الدورة انضمام الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون الخاصة بهذه المنظمة الإقليمية.
وقد تميزت مراسم الافتتاح بحضور رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمنظمة “أسيان” خلال عام 2025.
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