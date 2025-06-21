عطاف يشارك في افتتاح الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم بإسطنبول، في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وشهدت مراسم الافتتاح استلام الجمهورية التركية لرئاسة المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي خلفا لجمهورية الكاميرون.

كما تميّزت هذه الجلسة بمشاركة رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، رجب طيب أردوغان، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة.

وستعرف أشغال هذه الدورة التي تمتدّ ليومين كاملين، تنظيم جلسة خاصة حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

فضلا عن مُناقشة أهم القضايا الراهنة في العالم الإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية. التي تشهد هي الأخرى تحديات متعاظمة في ظل تواصل حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.