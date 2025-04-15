عطاف يشارك في افتتاح الدورة غير العادية الـ 24 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

يشارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بأديس أبابا في مراسم افتتاح الدورة غير العادية الـ 24 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة غير العادية عددا من النقاط المتعلقة باستكمال الانتخابات الخاصة بالمقاعد. والمناصب الشاغرة على مستوى أجهزة الاتحاد الإفريقي.

وبالمناسبة يلتقي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية مع عدد من نظرائه الأفارقة وسيتبادل الرؤى. حول أبرز المسائل المطروحة على الصعيد الإفريقي.

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