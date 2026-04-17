عطاف يشارك في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم بمدينة أنطاليا التركية، في مراسم افتتاح الطبعة الخامسة لـ”منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وأشرف رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، رجب طيب أردوغان، على مراسم افتتاح هذا المنتدى الذي ينعقد في طبعته الحالية تحت شعار “رسم ملامح الغد ومواجهة التقلبات”.

يُشار إلى أن برنامج الطبعة الخامسة من “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” يتضمن سلسلة من الورشات والجلسات الحوارية. المخصصة لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الراهنة على الصعيد الدولي. بمشاركة مسؤولين حكوميين، وممثلي منظمات دولية. إلى جانب نخبة من الفاعلين في الأوساط الأكاديمية والإعلامية.