عطاف يشارك في الإجتماع الإستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، غدا الأربعاء، بجدة في السعودية، في الإجتماع الوزاري الإستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي.

وحسب وزارة الشؤون الخارجية، يشارك الوزير في هذا الإجتماعـ، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وستنصب أشغال الاجتماع حول الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية.

وأوضحت الوزارة، أن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع تندرج في سياق جهودها ومساعيها الرامية لنصرة القضية الفلسطينية. وفي إطار تضامنها الدائم مع دول وشعوب الجوار الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات السافرة للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.