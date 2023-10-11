عطاف يشارك في الإجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية حول فلسطين

توجّه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، أحمد عطاف، صباح اليوم، إلى القاهرة، بمصر. للمشاركة في أشغال الإجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول فلسطين.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، يأتي إنعقاد هذا الإجتماع بطلب من دولة فلسطين لبحث تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وهو الطلب الذي دعمته الجزائر إلى جانب عدد من الدول العربية الشقيقة.