عطاف يشارك في الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية بنيويورك

بتكليف من رئيس الجمهورية، يقوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ابتداء من اليوم. بزيارة عمل إلى نيويورك للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية. وذلك في أفق الاستحقاق الهام الذي ينتظر مجلس الأمن بخصوص ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة.

كما ينتظر أن يشارك الوزير أحمد عطاف في جلستي نقاش رفيعتي المستوى بمجلس الأمن حول دور الشباب. في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر المتوسط وكذا حول دعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”.

وخلال ذات الفترة، سيشارك الوزير في اجتماع للجمعية العامة يندرج في إطار متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. لاسيما تلك المتعلقة بتوفير الطاقة المستدامة للجميع.