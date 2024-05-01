عطاف يشارك في الاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من شمال أوروبا

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, مساء اليوم الأربعاء, بالعاصمة الدنماركية, كوبنهاجن, للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين للاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من دول شمال أوروبا, بتكليف من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ويحمل برنامج هذه الدورة الذي يأتي تحت عنوان “تعددية الأطراف وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات البينية”, عدة مواضيع هامة ذات الصلة بالسلم والأمن والتعاون الاقتصادي والحوكمة العالمية, فضلا عن آفاق إدراج الشراكة بين المجموعتين الأفريقية والشمال أوربية, ضمن نهج جديد يعود بالنفع على الجانبين, يضيف المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع تأتي بعد استضافتها للدورة السابقة والتي تمخضت عنها نتائج هامة سيتم متابعتها والبناء عليها خلال هذه الطبعة الجديدة, حسب ذات المصدر.