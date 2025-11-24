عطاف يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة الإفريقية-الأوروبية

شارك ظهر اليوم، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، الجارية اشغالها بلواندا، في أنغولا.

وحسب بيان للوزارة، ستعكف الجلسة الأولى على بحث قضايا السلم والأمن والحكامة في إفريقيا. وكذا تبادل الرؤى بشأن السبل والآليات المثلى الكفيلة بتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين للتصدي لكافة التحديات الراهنة في هذا المجال.

ويأتي هذا، بمشاركة عدد من قادة الدول الإفريقية والأوروبية، وتحت “شعار تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدد الأطراف”.