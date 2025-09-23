عطاف يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة 

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80.

وانعقدت الجلسة تحت شعار “معا نحقق الأفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”

و يسمح لقادة الدول ورؤساء الوفود المُشاركة بتناول أبرز القضايا والمسائل التي تشغل المجموعة الدولية. في سياق تنامي التحديات المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين والتنمية الاقتصادية المستدامة في العالم.