عطاف يشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي باثيوبيا

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بأديس أبابا، بجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، للمشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المزمع عقدها يوم غد الجمعة 15 مارس، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية.

وتنعقد هذه الدورة الاستثنائية تحت رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة القارية.

ومن المنتظر أن تنصب أشغالها حول آليات انتقاء وانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي. وذلك تحضيراً للاستحقاق الهام المرتقب بداية العام المقبل والذي سيشهد انتخاب رئيس جديد للمفوضية، ونائب رئيس، وكذا ستة مفوضين مكلفين بمختلف الملفات البارزة في الأجندة القارية.

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