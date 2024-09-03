عطاف يشارك في الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني في بكين

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة الصينية بكين. في الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الافريقي الصيني، وهي الدورة التي ترأس أشغالها مناصفة وزيرا خارجية الصين والسنغال.

‎وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد خصص هذا الاجتماع لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الشراكة الإفريقية-الصينية. لا سيما مختلف أنشطة التعاون وبرامج التبادل المتفق عليها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية. كما سمح ذات الاجتماع بمناقشة مشاريع مخرجات القمة الافريقية-الصينية المقرر عقدها يومي الخامس والسادس سبتمبر، وعلى وجه الخصوص مشروع الاعلان المشترك وكذا مشروع البرنامج التنفيذي بعنوان الفترة الممتدة من 2025 إلى غاية 2027.

‎وعلى هامش أشغال هذا الاجتماع، كان للوزير أحمد عطاف محادثات جانبية مع العديد من نظرائه الأفارقة، لا سيما وزراء خارجية كل من تونس، وموريتانيا، وليبيا، وكينيا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو، ونيجيريا، وبنين، وتنزانيا، وجيبوتي، والصومال وكذا جمهورية افريقيا الوسطى. وهي اللقاءات التي تندرج في إطار التواصل المنتظم والتنسيق البيني حول أهم القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.