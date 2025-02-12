عطاف يشارك في الدورة العادية الـ46 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

إفتتحت صبيحة اليوم بأديس أبابا الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. بمشاركة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف.

وسيناقش وزراء الخارجية الأفارقة خلال هذه الدورة، التي تنعقد تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 15 و16 فيفري 2025. المسائل المتعلقة بتجديد تشكيلة مختلف هيئات المنظمة القارية، وفي مقدمتها المفوضية ومجلس السلم والأمن، وكذا عدد من المسائل المرتبطة بقضايا السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

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