عطاف يشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذا المؤتمر الدولي في إطار جهودها المعهودة في نصرة القضية الفلسطينية ودعم المساعي الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة ونهائية لها.

وفي السياق نفسه، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الكلمة التي ألقاها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بجهود الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية، لا سيما من موقعها عضوا عربيا بمجلس الأمن الأممي.