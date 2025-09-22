عطاف يشارك في جلسة إحياء ذكرى تأسيس مُنظمة الأمم المتحدة

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، في الجلسة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة المُخصصة لإحياء الذكرى الثمانين لتأسيس مُنظمة الأمم المتحدة.

وحسب بيان للوزارة، سمحت هذه الجلسة رفيعة المستوى باستعراض المكاسب التي حققتها منظمة الأمم المتحدّة خلال العقود الثمانية الماضية. لاسيما في مجالات السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.

كما شكلت فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعاظمة التي يُواجهها العالم. وتجديد الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدّة سعيا نحو إرساء منظومة مُتعددة الأطراف أكثر شمولًا وفعّالية.

وجاءت هذه المشاركة، في إطار تمثيل وزير الدولة للجزائر، في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المُتحدة.