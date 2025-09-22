عطاف يشارك في مراسم إطلاق الإعلان العالمي لحماية العاملين الإنسانيين

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، في مراسم الإطلاق الرسمي للإعلان العالمي لحماية العاملين الإنسانيين.

وجاء ذلك، في إطار تمثيل وزير الدولة للجزائر، في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

وخلال هذه المراسم، وقّع وزير الدولة على هذا الإعلان الذي يهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية الكفيلة بحماية العاملين في المجال الإنساني. بما يتماشى مع مُقتضيات القانون الدولي الإنساني ويضمن وصول المساعدات إلى مُستحقيها بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق.

ويأتي إطلاق هذا الإعلان في سياق تصاعد وتيرة الاعتداءات التي تستهدف العاملين الإنسانيين في مناطق النزاعات المسلحة. لاسيما في قطاع غزة الذي حوّله الاحتلال الإسرائيلي إلى إحدى أخطر وأصعب البيئات لممارسة العمل الإنساني.