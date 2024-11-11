عطاف يشارك في مراسم التوقيع على تأسيس آلية لدعم القضية الفلسطينية

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، في مراسم التوقيع على إنشاء آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

وذلك على هامش أشغال القمة العربية-الإسلامية المشتركة.

وقد كان القرار الذي توج أشغال قمة الرياض قد رحب بتأسيس هذه الآلية وأشاد بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة والتاريخية إزاء القضية الفلسطينية.

ويهدف إنشاء الآلية إلى حشد وتنسيق جهود ومساعي المنظمات الثلاث نصرة للقضية الفلسطينية، لاسيما من خلال إجراء مشاورات سياسية منتظمة وتبادل المعلومات والمعطيات بصفة دورية واتخاذ مواقف مشتركة بالمحافل الدولية وتنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية وبرمجة الفعاليات الإعلامية والثقافية التي تُسلط الضوء على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.