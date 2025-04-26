عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم السبت، في مراسم جنازة البابا فرنسيس التي جرت بساحة القديس بطرس بحاضرة الفاتيكان.

وحسب بيان للوزارة، شهدت المراسم الجنائزية حضور جمع غفير من المشيعين يتصدرهم العديد من القادة وممثلو الدول. إلى جانب عدد من مسؤولي المنظمات الدولية الحكومية.

وجدد الوزير أحمد عطاف بهذه المناسبة لممثلي الفاتيكان خالص تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في فقدان البابا فرنسيس. ونوه بالإرث الإنساني الذي تركه بفضل إخلاصه في إعلاء قيم التآخي والتآزر والتعايش بين الشعوب. والتزامه بالدفاع عن المستضعفين والمضطهدين عبر مختلف أرجاء المعمورة.