عطاف يشارك في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة بمقر منظمة الأمم المتحدة، في جلسة نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة، وذلك في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الجلسة “شكلت فرصة لاستعراض تجربة الجزائر على الصعيد الوطني، وكذا جهودها الرامية للمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي على الصعيدين الإقليمي والدولي”.