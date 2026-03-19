عطاف يشرف على إحياء الذكرى الـ64 لعيد النصر

أحيت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، اليوم، الذكرى الرابعة والستين (64) لعيد النصر، المصادف لـ19 مارس 1962، في أجواء وطنية مفعمة بالاعتزاز والفخر بتاريخ الجزائر المجيد.

وقد أشرف على مراسم إحياء هذه المناسبة، أحمد عطاف، وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مرفوقًا بكل من سفيان شايب وسلمة بختة منصوري، إلى جانب الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان، وبحضور عدد من إطارات الوزارة.

وجرت فعاليات إحياء هذه الذكرى تحت شعار “أمجاد خالدة وانتصارات تتجدد”، حيث تم رفع العلم الوطني، وتلاوة فاتحة الكتاب ترحمًا على أرواح الشهداء، مع الوقوف دقيقة صمت إجلالًا لتضحياتهم في سبيل استرجاع السيادة الوطنية.