عطاف يشرف على احتفالية يوم الدبلوماسية الجزائرية والذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة

أشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، على إحياء الاحتفالية المشتركة المخلدة ليوم الدبلوماسية الجزائرية، والذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة تحت شعار “التزام مشترك من أجل السلام وتعددية الأطراف”.

وفي كلمته خلال الاحتفالية المزدوجة، أبرز وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عمق العلاقات التي تجمع الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة، واصفاً إياها بالعلاقات المتجذّرة والمتميزة والخاصة، التي تعود جذورها إلى مرحلة الكفاح التحرري ضد الاستعمار.

وأكد عطاف أن الأمم المتحدة كانت الحاضنة الأولى للقضية الجزائرية، بعد إدراجها في جدول أعمال جمعيتها العامة يوم 30 سبتمبر 1955، كأول قضية لتصفية الاستعمار تدرَج بشكل مباشر.

وأوضح عطاف، أن الجزائر لن تنسى فضل الدول الثلاث عشرة التي وقفت إلى جانبها في تلك المرحلة، وفي مقدمتها السعودية ومصر ولبنان والعراق وسوريا واليمن وإيران وإندونيسيا والهند وباكستان وأفغانستان وتايلاند وميانمار، مشيداً بمساندتها التاريخية للشعب الجزائري.

وأشار عطاف إلى أن الثورة الجزائرية ساهمت في ترسيخ مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على المستوى الأممي، من خلال القرار التاريخي رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة سنة 1960، والذي مهد لتأسيس لجنة تصفية الاستعمار (اللجنة 24) سنة 1961.

كما ذكّر الوزير بأن الجزائر اختارت الثامن من أكتوبر يوماً وطنياً للدبلوماسية الجزائرية، تخليداً لتاريخ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة سنة 1962، التي أنصفت حق الشعب الجزائري في الحرية والسيادة.

وفي حديثه عن دور الجزائر الراهن، أكد عطاف أن بلاده تواصل الدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة، متمسكة بالشرعية الدولية، وبدعم الشعوب المكافحة من أجل الحرية، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.

وفي هذا السياق، شدد على أن الجزائر كانت وما تزال نصيرة للحق والعدل والحرية، مؤكداً أن سياسات الأمر الواقع لا يمكنها طمس الحقوق الوطنية المشروعة، وأن جذوة الحق قد تخبو لكنها لا تنطفئ أبداً.

وختم عطاف كلمته بالإشادة بجيل الدبلوماسيين الجزائريين الذين رفعوا راية الجزائر عالياً في المحافل الدولية، مستذكراً بكثير من التأثر الراحل الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، الذي وصفه بأحد القامات البارزة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية.