عطاف يضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلّد لضحايا حرب الإستقلال الكرواتية

قام وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. وفي مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية كرواتيا، صبيحة اليوم بالعاصمة زغرب. بوضع إكليل من الزهور على مستوى النصب التذكاري المخلّد لضحايا حرب الاستقلال الكرواتية.

ويأتي حرص وزير الدولة على مراعاة هذا التقليد البروتوكولي المعتمد في كرواتيا في إطار تثمين العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين. والتي تعود إلى فترة دعم الشعب الكرواتي للثورة الجزائرية. وكذا إلى إسهام الأصدقاء الكروات في جهود البناء الوطني خلال السنوات الأولى للاستقلال.

