عطاف يعزي نظيره الكويتي

وجه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الاربعاء, برقية تعازي إلى وزير الخارجية الكويتي, عبد الله علي اليحيا.

وذلك على إثر اندلاع حريق في أحد المباني بمنطقة المنقف بدولة الكويت الشقيقة والذي خلف العديد من الضحايا, حسب بيان للوزارة.

وأعرب عطاف -وفق البيان- عن “أصدق عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية لنظيره الكويتي, سائلا الله العلي القدير أن يتغمد المتوفين برحمته الواسعة, ويمن على المصابين بالشفاء العاجل”.