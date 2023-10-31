عطاف يعقد جلسة استثنائية في البرلمان حول فلسطين

يعقد اليوم الثلاثاء، المجلس الشعبي الوطني، جلسة علنية استثنائية نتيجة التطورات الخطيرة في فلسطين.

ووفق بيان رسمي من المجلس فقد برمجت هذه الجلسة بطلب من رؤساء المجموعات البرلمانية. وستعرف حضور وزير الخارجية أحمد عطاف.

كما جاء في بيان المجلس “جلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء إثر التطورات الخطيرة التي تعرفها فلسطين المحتلة”.

و”يعقد المجلس الشعبي الوطني على الساعة 10 صباحا، جلسة علنية استثنائية نتيجة التطورات الخطيرة للعدوان الغاشم على فلسطين المحتلة”.

و”برمجت هذه الجلسة بطلب من رؤساء المجموعات البرلمانية، وستعرف حضور أحمد عطاف”. كما سيصدر بعد المناقشة العامة والاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية، بيان ختامي يتوج أشغال الجلسة.