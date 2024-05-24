عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيرته السنغالية بداكار

ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بداكار، مناصفة مع نظيرته السنغالية ياسين فال، جلسة عمل ثنائية.

وجاءت هذه الجلسة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية السنغال بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حسبما أفاد به بيان الوزارة.

وأوضح البيان، أن “الجلسة خصصت للتشاور والتنسيق حول عديد المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وآفاق توسيعها لتشمل مجالات جديدة ذات النفع المتبادل. إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع على الصعيد القاري في أفق الاستحقاقات المقبلة على مستوى الاتحاد الأفريقي”.

ودعت وزيرة خاريجة السنغال ياسين فال، الوزير أحمد عطاف لزيارة متحف الحضارات الأفريقية بداكار. حيث طاف بمختلف أجنحته أين قدمت له شروحات حول أهم مكوناته. فضلاً عن الرسائل القيمة التي يمثلها عن حضارة وتاريخ الشعوب والدول الإفريقية.