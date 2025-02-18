عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيرته من جمهورية موزمبيق

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف جلسة عمل مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية موزمبيق ماريا مانويلا دوس سانتوس لوكاس.في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية موزمبيق

و تركزت جلسة العمل حول التحضير لعقد الدورة الـ 6 للجنة الحكومية المشتركة وسبل التوظيف الأمثل لهذا الإستحقاق الثنائي، في سبيل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على درب توطيد العلاقات بين البلدين. لاسيما في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والفلاحة والتجارة والإعلام والتعليم العالي.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل حول التطورات التي تشهدها عدد من بؤر النزاعات بالقارة الإفريقية، وأكدا على ضرورة مواصلة التنسيق البيني بخصوص دعم القضايا العادلة في إفريقيا وخارجها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومسألة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية.