عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيره الماليزي

عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بكوالالمبور، جلسة عمل مع وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن.

سمحت المحادثات باستعراض مختلف محاور وأبعاد علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وماليزيا وبحث آفاق الدفع بها إلى مصاف أرحب تتماشى مع القدرات الهائلة التي يزخران بها، لا سيما في الميادين الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على الشروع في التحضيرات المتعلقة بعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة. من خلال ضبط مجالات التعاون ذات الأولوية واستكمال التفاوض الجاري بشأن عدد من مشاريع الاتفاقيات الثنائية.

كما تم التأكيد، في السياق ذاته، على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمرافقة لتجسيد المشاريع الاستثمارية المشتركة قيد الدراسة. وتشجيع التفاعل والتبادل بين أوساط الأعمال في البلدين.

وعلى الصعيد السياسي، تناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، العديد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة. وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وفي ختام المحادثات، أشرف الوزيران على تبادل مذكرات تتعلق بتعزيز التعاون في ميدان تكوين الأعوان الدبلوماسيين.