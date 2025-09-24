عطاف يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بـ نيويورك 

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، لقاءات ثنائية مع نظرائه بنيويورك.

وذلك في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى عطاف، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، مونداي سيمايا كومبا.

كما تباحث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع الوزير الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، الطاهر الباعور.

وكان لـ عطاف لقاء ثنائي مع مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبداللطيف بن راشد الزياني.

وقد أجرى عطاف، لقاء ثنائيًا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك.