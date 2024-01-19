عطاف يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من تونس واليمن وأذربيجان وتشاد

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من تونس, اليمن, أذربيجان وتشاد.

ويأتي هذا على هامش مشاركته في أشغال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز في إطار الوفد الذي يقوده الوزير الأول, نذير العرباوي.

وفي هذا الإطار, شكل اللقاء الذي جمع عطاف بنظيره التونسي, نبيل عمار, “فرصة متجددة لاستعراض عديد المواضيع المتعلقة بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين, وكذا بالتطورات في منطقة المغرب العربي”.

ومن جانب آخر, خصصت المحادثات الثنائية التي جمعته بنظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك ” لمناقشة تطورات الأزمة في هذا البلد الشقيق وسبل قيام الجزائر من موقعها بمجلس الأمن بالمساهمة في دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في هذا الإطار على أسس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”, كما جاء في البيان.

أما مع نظيره الأذربيجاني, جيهون بيراموف, تم استعراض “الاستحقاقات المقبلة وسبل توظيفها لخدمة أولويات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية”, يضيف المصدر نفسه.

وفي الختام, وخلال اللقاء الذي جمعه بنظيره التشادي, محمد صالح النظيف, “اتفق الوزيران على ضرورة التحضير الأمثل للدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون والعمل على إضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.