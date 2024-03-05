عطاف يعقد لقاء ثنائيا بجدة مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بجدة، لقاء ثنائيا مع الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة، الطاهر الباعور.

وحسب بيان للوزارة جرى اللقاء قبيل مشاركةعطاف في الإجتماع الإستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

حيث تبادلا الطرفين بهذه المناسبة وجهات النظر حول أشغال هذه الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة تطورات حرب الإبادة. المتواصلة على الشعب الفلسطيني الشقيق وبحث السبل الكفيلة بتمكين منظمة التعاون الإسلامي من تكثيف مساعيها في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي.

وسمح اللقاء كذلك باستعراض علاقات التعاون والأخوة بين الجزائر وليبيا ودراسة آفاق توطيدها في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة. لاسيما من خلال تجسيد المشاريع التي ترمي إلى تعزيز التواصل بين الشعبين والبلدين الشقيقين، حسب البيان نفسه.

كما تبادل الطرفان الرؤى بخصوص الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الليبية وأكدا على ضرورة تعزيز التنسيق البيني على مستوى المنظمات الإقليمية والقارية، يضيف بيان الخارجية.

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