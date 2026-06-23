عطاف يعقد لقاء ثنائيا مع الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي

عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم. لقاء ثنائيا مع كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

اللقاء جرى على هامش انعقاد الإجتماع الوزاري العربي التشاوري، وأشغال استئناف الدورة العادية الخامسة والستين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة الأردنية عمان.

وقد سمح هذا اللقاء يبحث واقع علاقات التعاون القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. في كافة المجالات وضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي وتجسيد الاستحقاقات المقبلة. للدفع بهذه العلاقات الى مستويات أرفع.

كما تبادل الجانبان الرؤى والتحاليل بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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