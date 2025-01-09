عطاف يقوم بزيارة رسمية إلى البنين

قام وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بزيارة رسمية إلى جمهورية بنين.

وبصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أجرى وزير الدولة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية البنين، أوشلغون أجادي باكاري. تمحورت حول بحث سبل ترقية التعاون بين البلدين الشقيقين ومناقشة تطورات الأوضاع في فضاء انتمائهما المشترك. فضلا عن التنسيق بخصوص الاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور