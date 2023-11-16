عطاف يلتقي المتعاملين الإقتصاديين ورجال الأعمال البريطانيين بلندن

إلتقى وزير الخارجية أحمد عطاف بمقر سفارة الجزائر بلندن مع مجموعة من المتعاملين الإقتصاديين ورجال الأعمال البريطانيين. الأعضاء في مجلس الأعمال “الجزائري-البريطاني”. وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.

وجرى اللقاء بحضور اللورد ريتشارد ريسبي المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المكلف بتعزيز الشراكة الإقتصادية مع الجزائر.

من جهته وزير الخارجية أحمد عطاف قدم عرضا حول مقومات الإستثمار في الجزائر. وأهم محاور السياسة الإقتصادية في مجال تحفيز وجذب الإستثمارات الأجنبية.

كما إطلع المشاركون على المؤشرات الإيجابية التي سجلها الإقتصاد الجزائري في سياق تفعيل الإصلاحات الإقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية.