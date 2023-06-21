عطاف يلتقي بممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بصربيا

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بصربيا.

ويأتي هذا في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية صربيا، وتكريسًا للسنة التي دأب عليها رئيس الجمهورية عبر جميع زياراته خارج الوطن.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد شكل اللقاء فرصة للنقاش والتفاعل في جو أخوي مع أبناء الوطن المقيمين بهذا البلد الصديق حول اهتماماتهم وتطلعاتهم المتصلة بما تشهده بلادنا من تطورات في سياق بناء الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.

في هذا الإطار، حرص الوزير على التذكير بالتوجه الاستراتيجي الذي أرساه رئيس الجمهورية بهدف مد جسور التواصل مع أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج بوطنهم الأم، مع مضاعفة الجهود للتكفل بانشغالاتهم واشراكهم كفاعلين أساسيين في مسار التنمية الوطنية.