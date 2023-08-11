عطاف يلتقي بواشنطن مع متعاملين إقتصاديين ورجال أعمال أمريكيين

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى واشنطن بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مع متعاملين إقتصاديين ورجال أعمال أمريكيين أعضاء في مجلس الأعمال “الجزائري-الأمريكي”.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد قدّم الوزير أمام المشاركين في هذا الإجتماع عرضا مفصلا حول الحركية الإقتصادية التي تشهدها الجزائر. في سياق الإصلاحات الواعدة التي بادر بها رئيس الجمهورية. حيث أطلعهم على أبرز المؤشرات التنموية التي حققتها بلادنا في السنوات الأخيرة. والتي تثبت التحسن الكبير للحالة الاقتصادية والمالية لبلادنا.

كما تطرق الوزير عطاف إلى أبرز محاور السياسة الطموحة للجزائر في مجال تحفيز وجذب الإستثمارات الأجنبية. مذكرا على وجه الخصوص بالترسانة القانونية الجديدة. التي تم إعتمادها في عديد المجالات كالمحروقات والاستثمارات والنقد والقرض. وغيرها من التشريعات قيد التحضير التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالجزائر واستقطاب الإستثمارات الأجنبية. وهي الإصلاحات التي أشادت بها الإدارة الأمريكية في تقرير نشر بتاريخ 26 جويلية 2023″.

وإلى جانب جهود الحكومة الجزائرية والتزامها بترقية بيئة صديقة للأعمال. ذكر الوزير أن الجزائر تتمتع بمزايا فريدة. يوفرها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعل منها بوابة للوصول إلى الأسواق المجاورة في افريقيا والمنطقة العربية وأوروبا. كما أكد أن هذه المزايا قد تم توظيفها وتعزيزها عبر إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بلادنا. مع كل من إفريقيا والإتحاد الأوروبي والعالم العربي.

كما أشار الوزير إلى المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتقوية البنى التحتية التي تربطها بالدول المجاورة. من موانئ وطرقات وسكك حديدية. بالإضافة كذلك إلى تعزيز خدمات النقل البري والبحري والجوي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور