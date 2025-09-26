عطاف يلتقي دي ميستورا ويُجدد موقف الجزائر الداعم للصحراء الغربية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، لقاءً ثنائيا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.

وحسب بيان للوزارة، سمح هذا اللقاء، الذي يأتي استكمالا للمُحادثات التي أجراها الطرفان بالجزائر يوم 16 سبتمبر الجاري. بتناول مُستجدات قضية الصحراء الغربية. في سياق التحضير لاجتماع مجلس الأمن المُخصص لهذه المسألة شهر أكتوبر المقبل.

وفي هذا الصدد، جدّد وزير الدولة موقف الجزائر الثابت في دعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة. ودائمة ونهائية لقضية الصحراء الغربية. تكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتم عقد هذا اللقاء، في إطار مُشاركة الوزير، في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.