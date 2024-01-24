عطاف يلتقي نظيره الفرنسي وهذا ما دار بينهما

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاء مع نظيره الفرنسي، ستيفان سيجورنيه.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، جدد الوزير أحمد عطاف، التعبير عن تهانيه لسيجورنيه، على إثر تعيينه على رأس الدبلوماسية الفرنسية.

واغتنم الطرفان الفرصة لاستعراض عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية. بما في ذلك الاستحقاقات الثنائية المتفق عليها وسبل تحضيرها على الوجه الأمثل.

وجاء هذا اللقاء، في إطار المهمة التي يقوم بها إلى نيويورك، بتكليف من رئيس الجمهورية.