عطاف يلتقي وفدا دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وفدا دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى بقيادة نائبة كاتب الدولة، فكتوريا نولاند. على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة،

كما ضمّ الوفد الأمريكي كلا من مساعدة كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف. ومساعدة كاتب الدولة لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون. وكذا مساعدة كاتب الدولة المكلفة بالشؤون الافريقية، كاثرين في.

وقد تمحورت المحادثات بين الجانبين حول عدد من المسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية. لا سيما تطورات الأزمة في النيجر وآفاق تعزيز الجهود الدبلوماسية على ضوء مبادرة الحل السلمي التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون.

كما تم التطرق أيضا إلى تطورات الأزمة في مالي وسبل تكثيف المساعي لتهدئة الأوضاع وتمكين الأطراف المالية من إستئناف تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

ومن جانب آخر، أجرى الوزير أحمد عطاف محادثات ثنائية مع مساعدة كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف. خصّصت لاستعراض مستجدات الأزمة في ليبيا وتأكيد دعم البلدين لجهود المبعوث الأممي، عبد الله باثيلي.